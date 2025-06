Calciomercato Lazio, le ultime idee dei biancocelesti per rinforzare la propria rosa: le ultime da Formello

Condividi via email

Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sui colpi messi nel mirino dalla società capitolina: ecco tutte le novità sulle trattative

Il calciomercato Lazio sta per avere inizio e i biancocelesti hanno messo div ersi colpi nel mirino per provare a rafforzare la rosa della prossima stagione di Serie A. Con l’arrivo di Sarri ci sarà da ricostruire molto per puntare ad obiettivi importanti.

In particolare, stando a quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, la società ha messo gli occhi su Parisi e su Junior Firpo. Il terzino della Fiorentina è stato accostato più volte in passato, mentre il secondo potrebbe essere il grande colpo a parametro zero. Staremo a vedere quale sarà la prossima mossa.