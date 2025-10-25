Calciomercato Lazio, tutti vogliono Castellanos nonostante il potenziale. La situazione attuale

Calciomercato Lazio: il River Plate e il Flamengo su Taty Castellanos, ma Lotito fissa il prezzo

Il calciomercato Lazio entra nel vivo con una nuova possibile operazione che coinvolge Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato la scorsa stagione per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il River Plate avrebbe messo nel mirino il centravanti della Lazio, individuandolo come il profilo ideale per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Dall’Argentina trapela grande fiducia: i media locali sono convinti che il River farà un tentativo concreto per portare Castellanos al Monumental, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. Il presidente Claudio Lotito, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere uno dei talenti più promettenti della rosa biancoceleste. La valutazione fissata per l’attaccante argentino è di 40 milioni di euro, una cifra da cui la Lazio non intende scendere. Solo di fronte a un’offerta vicina a queste cifre, la dirigenza potrebbe prendere in considerazione l’idea di trattare.

Il sogno del River Plate e la concorrenza del Flamengo

Il tecnico Marcelo Gallardo, grande estimatore di Castellanos, avrebbe spinto personalmente per il suo acquisto. Già in passato, il River aveva tentato di riportarlo in Sudamerica, ma l’operazione non era mai decollata per le richieste economiche troppo alte. Ora, con la finestra invernale alle porte, gli argentini sembrano pronti a riprovarci, consapevoli però che convincere Lotito non sarà semplice.

Non solo River Plate, però. Anche dal Brasile arrivano segnali di interesse: secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Lopes, il Flamengo sarebbe pronto a tornare all’assalto di Taty Castellanos durante la prossima sessione di calciomercato. Il club carioca avrebbe già sondato il terreno in estate, ma ora sarebbe intenzionato a formulare una proposta più concreta.

La posizione della Lazio

In casa Lazio, la situazione è chiara: il giocatore non è considerato incedibile, ma potrà partire solo in caso di un’offerta all’altezza del suo valore. Nel frattempo, la dirigenza si sta già muovendo per individuare un eventuale sostituto, qualora si concretizzasse la cessione.

Il calciomercato Lazio di gennaio, dunque, potrebbe vivere settimane molto calde. Tra pressioni sudamericane e strategie di mercato, il futuro di Taty Castellanos resta tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Lotito non farà sconti a nessuno.

LEGGI LE ULTIMISSIME DI LAZIONEWS24