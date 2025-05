Calciomercato Lazio, Isaksen potrebbe diventare un giocatore dell’Inter! Ecco tutti gli aggiornamenti sull’affare nerazzurro

Calciomercato Lazio, i biancocelesti stanno puntando alla qualificazione alla prossima Champions League e, nel frattempo, studiano le mosse per rafforzare la rosa. Come primo step bisognerà far cassa cedendo qualche pezzo pregiato a delle altre squadre e, uno dei primi nomi, potrebbe essere quello di Gustav Isaksen.

Il danese ha svolto una buona stagione ma ai capitolini serve ancora qualcosina in più. In particolare le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dell’Inter cui mercato entra nel vivo. Stando alle parole di Tuttosport, tuttavia, la trattativa sembra sfumata in quanto i biancocelesti potrebbero aver rivalutato la cessione del loro centravanti. Le parole del quotidiano:

«Figura individuata in Luis Henrique, appunto. Anche perché gli altri nomi che intrigavano parecchio in casa interista appaiono al momento difficilmente raggiungibili. Su Dan Ndoye stanno planando le big inglesi e il prezzo sembra destinato a lievitare sui 40 milioni, ammesso e non concesso che il Bologna apra alla cessione del match-winner della finale di Coppa Italia; mentre per Gustav Isaksen la Lazio non appare intenzionata ad avviare i negoziati per la vendita».