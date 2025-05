Calciomercato Lazio, il top player sempre più lontano da Formello? Ecco cosa filtra sulla trattativa imbastita da Fabiani

Condividi via email

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro del colpo mirato dal ds biancoceleste Fabiani? Ecco cosa filtra sulla trattativa

Non è ancora finita la stagione di Serie A ma sembra essere decollato del tutto il calciomercato Lazio. I biancocelesti hanno imbastito diverse trattative per rafforzarsi in vista della prossima stagione e, tra i contatti presi, c’è quello del tedesco Thomas Muller.

Il centrocampista del Bayern Monarco è stato più volte accostato alla squadra di Baroni e dala Baviera arrivano novità importanti. Infatti stando a quanto affermato da Eberl, il giocatore è intenzionato a continuare a giocare. Le parole:

«Non credo che si ritirerà ancora. Penso che continuerà a giocare. Penso che Muller sappia benissimo cosa vuole fare. La sua partita contro il Borussia Monchengladbach è stata estremamente emozionante».