Calciomercato Lazio, Timber annuncia l’addio al Feyenoord: i biancocelesti pronti ad inserirsi per il talento olandese

Calciomercato Lazio, Timber si separa dal Feyenoord: scontro con Van Persie, la squadra di Sarri segue da vicino gli sviluppi

Quinten Timber, obiettivo di calciomercato della Lazio, ha ufficialmente annunciato la sua separazione dal Feyenoord dopo una rottura con il tecnico Robin van Persie. Nonostante il contratto del centrocampista classe 2001 scada a giugno, la decisione di partire ora sembra sempre più concreta, con il giocatore pronto a lasciare il club olandese già in questa finestra di mercato.

La rottura con Van Persie e l’addio imminente

Il tutto è esploso dopo la sconfitta del Feyenoord per 4-3 contro lo Sparta. Timber, che era partito dalla panchina, ha richiesto un’intervista non autorizzata dal club a ESPN, rivelando di essere stato fischiato dai tifosi al momento del suo ingresso in campo e di non aver apprezzato le dichiarazioni pre-partita di Van Persie. Timber ha dichiarato: “Penso che sia un peccato quello che ha detto l’allenatore. È successo già un paio di volte che l’allenatore non abbia protetto un suo giocatore. Puoi avere la tua opinione, ma dimmela in faccia. Questo per me oltrepassa il limite.”

Le parole di Van Persie e la posizione di Timber

In conferenza stampa, Van Persie aveva spiegato la sua decisione di non schierare Timber: “È una questione puramente sportiva, guardo gli allenamenti, le partite e come i giocatori svolgono il loro ruolo. Soprattutto le loro intenzioni. Voglio vedere in difesa e in attacco la voglia di svolgere al meglio i propri compiti. Giudico Timber in base a questo, ed è per questo che ora scelgo altri giocatori.”

Timber ha replicato con forza, dichiarando: “Ho sempre detto che voglio il meglio per me e per il Feyenoord, non voglio lasciare il club a parametro zero. Questo rende più probabile che me ne vada ora. È sempre stata mia intenzione non lasciare il club a parametro zero. Voglio andarmene, ma non fingiamo che non mi stia impegnando, tutti nel club sanno che è diverso.”

Il futuro di Timber: possibile arrivo alla Lazio?

Van Persie, durante la conferenza stampa successiva, ha confermato che Timber difficilmente avrà un futuro al Feyenoord: “Se me lo chiedete, no, ma non sono l’unico a pensarla così. Credo anch’io che si troverà una soluzione.”

La Lazio, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, potrebbe essere pronta a intervenire per Timber, un giocatore che ha già mostrato grandi capacità sia difensive che offensive. La separazione con il Feyenoord apre scenari interessanti per il mercato, con il centrocampista olandese che potrebbe essere un obiettivo concreto per la formazione biancoceleste.

