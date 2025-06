Calciomercato Lazio, la nuova idea di Fabiani è un giocatore del PSV Eindhoven: tutte le informazioni sulla nuova intuizione del ds

Negli ultimi giorni è stato messo nel mirino del calciomercato Lazio un nuovo colpo molto, molto interessante. Infatti gli scout biancocelesti hanno trovato un talento olandese: Guus Til, trequartista del PSV Eindhoven.

Il giocatore ha un contratto che andrà in scadenza nel 2026 e potrebbe rappresentare un buon colpo low cost per il Club di Serie A che lo aveva già sondato una prima volta nel mese di maggio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società capitolina sarebbe attualmente in stasi per l’indice liquidità e per questo dovrà attendere per affondare il colpo. Nel frattempo Til è stato presentato alla società e Maurizio Sarri lo conosce già. Nella scorsa stagione per lui sono arrivate ben 12 presenze in Champions, 32 in Eredivisie, realizzando 10 gol e fornendo 12 assist.