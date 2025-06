Lazio, l’ex capitolino Raul Moro vicinissimo ad essere ceduto nei Paesi Bassi: su di lui insiste l’Ajax. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Un giocatore cui destino sembra essere già stato scritto, assieme a quello di Tchaouna, è quello di Raul Moro il quale è sempre più vicino ad una cessione verso l’Olanda. L’ex esterno della Lazio sembra infatti vicinissimo all’Ajax. Stando alle parole di Fabrizio Romano, il Real Valladolid sembra intenzionata a cedere l’ex capitolino per una cifra molto importante.

Secondo l’esperto di calciomercato infatti il trasferimento ad Amsterdam dell’ex biancoceleste frutterà ben 12 milioni di euro più bonus alle casse degli spagnoli. Un colpo che lascia l’amaro in bocca agli aquilotti che lo cedettero per circa due milioni di euro. Il giocatore non tornerà più in Serie A né in Italia.