Calciomercato Lazio, Tavares in uscita? Fabiani chiarisce la situazione del tezino portoghese nel pre partita del match contro l’Udinese

Calciomercato Lazio, Angelo Fabiani e le parole sul mercato della Lazio: il punto su Nuno Tavares e il lavoro di Sarri. Ecco cosa ha detto nel pre

A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Udinese, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Tra i temi affrontati, il mercato ha avuto un ruolo centrale, soprattutto alla luce delle numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla situazione di Nuno Tavares, terzino portoghese classe 2000, accostato con insistenza all’Al Ittihad, club allenato da Sergio Conceicao. Fabiani ha chiarito la posizione della società biancoceleste, lasciando intendere come, al momento, non ci siano operazioni imminenti, ma senza escludere possibili sviluppi nel corso del mercato di gennaio. Un messaggio che va letto con attenzione, soprattutto per i tempi e le dinamiche tipiche delle finestre di trasferimento.

NUNO TAVARES E IL MERCATO – «Nuno Tavares? Anche qui ci troviamo di fronte al concetto vorrei ma non posso. Tavares oggi è un giocatore della Lazio, non ci sono state richieste sul mercato per Nuno e per questo lui è un capitale della Lazio. Poi a gennaio possono nascere tante situazioni che possono essere valutate».

IL LAVORO DELLA SQUADRA E DI SARRI – «I ragazzi fino ad oggi hanno fatto qualcosa di straordinario, visto che anche oggi il mister si trova senza tanti titolari. Al netto di situazioni che ci hanno penalizzato, dico che Sarri sta facendo un lavoro straordinario».

IL MESSAGGIO FINALE – «Ragioniamo con serenità senza farci prendere da isterismi».