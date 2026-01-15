Calciomercato Lazio, Nuno Tavares in stand-by: si inserisce il Borussia Dortmund

Calciomercato Lazio, Nuno Tavares e l’asta di mercato di gennaio! Il Borussia Dortmund si fionda sul giocatore capitolino

Il calciomercato Lazio registra una frenata inattesa sul fronte Nuno Tavares. La trattativa con il Beşiktaş è attualmente in stand-by: tra le parti non è stato ancora trovato un accordo e, rispetto agli ultimi giorni, l’affare ha subito un rallentamento significativo. A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la posizione del calciatore, che non sarebbe pienamente convinto della destinazione turca.

Calciomercato Lazio, il Borussia Dortmund chiede informazioni

Secondo quanto riportato dal portale fussballeuropa.com, sul terzino portoghese si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund. Il club giallonero è alla ricerca di un rinforzo nel ruolo, considerando che come alternativa a Svensson c’è sostanzialmente solo Ryerson, adattato spesso sulla corsia opposta. Inoltre, lo stesso Ryerson è stato accostato al Liverpool, scenario che potrebbe spingere il Dortmund ad anticipare i tempi per coprirsi.

In questo contesto, il Borussia Dortmund avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per Nuno Tavares, profilo ritenuto interessante e fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, valutazione e formula

Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i club: si tratta di un sondaggio esplorativo. La richiesta della Lazio per lasciar partire il laterale portoghese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, anche valutando una formula di prestito con obbligo di riscatto.

Da tenere presente anche il dettaglio economico legato alla precedente operazione: all’Arsenal, club da cui la Lazio ha acquistato Nuno Tavares, spetta il 35% sulla futura rivendita. Un vincolo che incide sulle valutazioni complessive e sulle eventuali formule di uscita.

Calciomercato Lazio, scenario aperto

Con il Beşiktaş in attesa e il Borussia Dortmund che osserva da vicino, il futuro di Nuno Tavares resta aperto. La Lazio attende sviluppi concreti, pronta a valutare l’offerta migliore sia dal punto di vista economico sia della formula. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il portoghese proseguirà la carriera in Turchia, approderà in Bundesliga o se emergeranno nuove soluzioni sul mercato.

