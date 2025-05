Calciomercato Lazio, sondaggi in corso per un titolare biancoceleste: sempre più vicino all’addio dalla capitale?

Calciomercato Lazio, biancocelesti pronti per un grande colpo in uscita? Ecco la situazione in vista della sessione estiva

Calciomercato Lazio, la squadra di Baroni è pronta per tentare il grande colpo in casa dell’Inter la prossima giornata di campionato mentre Fabiani è già al lavoro per rafforzare la rosa capitolina.

In particolare si è parlato anche del futuro di Vecino cui gol contro la Juventus ha tenuto vive le speranze per la qualificazione alla Champions League. Inoltre l’uruguagio è in attesa di novità circa il proprio rinnovo per il quale si è dichiarato molto favorevole.

Secondo quanto riportato da la versione odierna de Il Corriere dello Sport l’ex Inter è già in attesa della chiamata che gli prolungherebbe il contratto ma diversi Club europei rimangono affacciati sulla situazione per provare il colpo in caso di mancata conferma degli aquilotti.