Calciomercato Lazio, Mandas sempre più vicino all'addio. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, la situazione attuale intorno al portiere Mandas considerando cessioni e acquisti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il portiere della Lazio è finito nel mirino di diversi club italiani ed europei, con Verona e Torino particolarmente interessati. I granata, guidati da Baroni, stanno attraversando un periodo di difficoltà tra i pali e considerano il portiere biancoceleste come la soluzione ideale per rafforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Nonostante l’interesse italiano, la Lazio valuta con attenzione ogni possibile operazione, consapevole dell’importanza del giocatore per il progetto tecnico. Al momento, però, non ci sono offerte concrete da parte dei club della Serie A in grado di soddisfare le richieste economiche dei biancocelesti. La società capitolina, infatti, non intende privarsi del portiere senza una proposta all’altezza del suo valore, considerando la necessità di mantenere equilibrio tra rosa e bilancio.

Sul fronte internazionale, l’unico club disposto a trattare concretamente con la Lazio sarebbe il Panathinaikos, pronto a offrire condizioni compatibili con le esigenze del club. In questo scenario, la squadra greca potrebbe avere un vantaggio competitivo rispetto alle società italiane, in quanto pronta a soddisfare sia le richieste economiche che quelle contrattuali del portiere.

Per la Lazio, ogni decisione in merito a una possibile cessione sarà valutata con grande attenzione, bilanciando le esigenze tecniche del campo con quelle finanziarie. Il club non ha fretta e preferisce mantenere il giocatore fino a gennaio o fino a quando non arriverà un’offerta realmente convincente. In ogni caso, il nome del portiere resta uno dei più chiacchierati nel panorama del mercato invernale, con la Lazio pronta a decidere il futuro del proprio estremo difensore con cautela e strategia.