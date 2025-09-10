Calciomercato Lazio, che beffa! Simic ha trovato l’accordo con un’altra squadra, niente da fare per il club di Lotito

Un altro obiettivo di mercato della Lazio sfuma sull’asse Roma-Bruxelles, questa volta con una deviazione a sorpresa verso l’Arabia Saudita. Jan-Carlo Simic, giovane e promettente difensore centrale dell’Anderlecht, lascia il Belgio per accasarsi all’Al Ittihad, beffando la concorrenza del club biancoceleste.

Nelle ultime ore, la società araba ha impresso un’accelerazione decisiva alla trattativa, chiudendo l’operazione con una proposta irrinunciabile. Secondo le indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. Per il giocatore è invece pronto un ricco contratto quadriennale che lo legherà al nuovo club fino al 2029.

La notizia rappresenta una vera e propria delusione per la Lazio, che seguiva da tempo il difensore serbo con il pieno gradimento di mister Sarri. Simic era stato individuato come il rinforzo ideale per il pacchetto arretrato in vista della sessione di mercato di gennaio, quando il club biancoceleste avrebbe finalmente superato il blocco delle operazioni in entrata. La dirigenza era pronta a presentare un’offerta, ma non ha potuto fare nulla di fronte alla potenza di fuoco economica dell’Al Ittihad.

L’inserimento fulmineo del club saudita ha anticipato ogni mossa, assicurandosi uno dei talenti più interessanti del panorama europeo e lasciando la Lazio con la necessità di rivedere i propri piani per puntellare la difesa nella prossima finestra di mercato.