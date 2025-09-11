Calciomercato Lazio: sfuma Simic, occhi puntati su quel giocatore! I dettagli

Calciomercato Lazio: sfuma l’ex difensore rossonero Simic, adesso gli occhi sono puntati su quel giocatore! Tutti i dettagli

La Lazio è costretta a rivedere i propri piani per il mercato di gennaio. Il club biancoceleste, dopo aver seguito a lungo Strahinja Simić, difensore serbo classe 2003 dell’Anderlecht, ha visto sfumare l’operazione in tempi record. La società belga ha infatti accettato l’offerta da 20 milioni di euro più bonus presentata dall’Al-Ittihad, chiudendo il trasferimento in meno di 24 ore. Una mossa che ha lasciato il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani senza il principale obiettivo per rinforzare la retroguardia di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco organizzato e la difesa alta.

Nuovo obiettivo: Wout Faes

Tra i profili monitorati, torna in auge il nome di Wout Faes, difensore centrale belga classe 1998, attualmente in forza al Leicester City. Già seguito in passato dalla Lazio, Faes è un calciatore di 1,87 m, forte nel gioco aereo e dotato di buona personalità. Dopo aver perso il posto da titolare nelle Foxes, il suo futuro in Inghilterra appare incerto. Il contratto in scadenza nel 2027 spinge il club inglese a valutare una cessione tra gennaio e giugno per monetizzare.

Le condizioni dell’operazione

Per portare Faes a Roma, la Lazio dovrebbe mettere sul piatto almeno 10 milioni di euro e ottenere dal giocatore un taglio dell’attuale ingaggio, stimato intorno ai 3 milioni netti a stagione. Una cifra importante per i parametri biancocelesti, soprattutto considerando che la linea di Fabiani è orientata a investire su calciatori giovani e di prospettiva. Tuttavia, l’esperienza internazionale di Faes — che vanta presenze con la nazionale belga e partecipazioni a competizioni europee — potrebbe rappresentare un valore aggiunto immediato per la squadra.

Strategia di mercato

La Lazio, attualmente impegnata su più fronti tra Serie A ed Europa League, ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. L’eventuale arrivo di Faes garantirebbe a Sarri un’alternativa affidabile e pronta all’uso, in grado di adattarsi rapidamente ai meccanismi difensivi richiesti dal tecnico.

Il dossier resta aperto: nelle prossime settimane si capirà se la Lazio deciderà di affondare il colpo o virare su altri obiettivi.