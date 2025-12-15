Calciomercato Lazio, Sarri cerca di rinforzare quel reparto. Individuato un grande colpo per gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri cerca rinforzi a centrocampo: Samardzic possibile obiettivo

La Lazio di Maurizio Sarri ha trovato una certa solidità tattica e organizzativa, ma resta il bisogno di incrementare la qualità tecnica della rosa. Il tecnico, infatti, può lavorare sull’assetto e sulla disciplina dei giocatori, ma non può sostituire la tecnica individuale laddove manca. Per questo motivo, nel Calciomercato Lazio, una delle priorità rimane l’acquisto di un centrocampista capace di finalizzare e di incidere nella metà campo avversaria.

Il ritorno di Toma Basic ha già dato nuova spinta al reparto centrale, migliorando i tempi di inserimento verso la porta, ma Sarri ritiene che non sia ancora sufficiente. La Lazio ha bisogno di ulteriori rinforzi, con profili in grado di combinare qualità, dinamismo e capacità di segnare. I nomi sul taccuino del tecnico non mancano: alcuni sono calciatori già noti a Sarri, altri sono profili che in passato erano stati scartati ma che oggi possono rientrare nei piani.

Tra questi spicca Lazar Samardzic, centrocampista serbo attualmente all’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri accoglierebbe con entusiasmo l’eventuale arrivo di Samardzic alla Lazio. Con Palladino all’Atalanta, il giocatore non sta trovando molto spazio, e questo rende l’operazione concreta e potenzialmente vantaggiosa per entrambe le parti. Samardzic rappresenta quel tipo di calciatore creativo e offensivo che può completare il centrocampo biancoceleste, offrendo soluzioni di qualità e maggiore incisività in zona gol.

Durante il primo corso alla Lazio, Sarri aveva valutato negativamente il possibile acquisto del serbo, ma oggi la situazione appare cambiata. Il tecnico è pronto ad abbracciare il giocatore di corsa, inserendolo come elemento chiave nel progetto tattico della squadra.

In vista del Calciomercato Lazio, il club biancoceleste continuerà a monitorare attentamente la situazione, cercando di concludere operazioni mirate che possano migliorare la rosa senza snaturare l’equilibrio costruito da Sarri, con un occhio particolare a centrocampo e qualità offensiva.

