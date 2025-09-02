Calciomercato Lazio, Sarri preme e la dirigenza si muove. Si punta a chiudere per quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Insigne sogna il ritorno in Serie A: Lotito al lavoro per gennaio

Il calciomercato della Lazio potrebbe infiammarsi a gennaio con un nome di grande prestigio: Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi a Cortina d’Ampezzo sarebbe avvenuto un incontro riservato tra il presidente Claudio Lotito e l’agente dell’ex capitano del Napoli. Un colloquio informale ma significativo, che ha riacceso le voci su un possibile asse Insigne-Lazio in vista della sessione invernale.

Insigne, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, avrebbe espresso un chiaro desiderio: tornare in Italia e farlo sotto la guida di Maurizio Sarri, l’allenatore che ne ha esaltato le qualità nei suoi anni d’oro a Napoli. L’intesa tecnica tra i due è nota, e rappresenta un fattore chiave nella possibile riuscita dell’operazione.

Tuttavia, come sottolineato anche da fonti vicine al club, il trasferimento può avvenire solo a partire dal calciomercato di gennaio. Non ci sono margini per anticipare l’operazione, sia per motivi regolamentari che economici. L’alto ingaggio percepito da Insigne in MLS resta un ostacolo importante, ma Lotito è noto per la sua abilità nel condurre trattative complesse e potrebbe lavorare per trovare una formula sostenibile, magari con il supporto del club canadese.

L’obiettivo della Lazio, che ha iniziato la stagione tra alti e bassi, è quello di rafforzare il reparto offensivo con un profilo esperto e qualitativamente superiore. In questo contesto, Insigne rappresenterebbe un’opportunità di mercato ghiotta, capace di portare fantasia, tecnica e carisma alla squadra di Sarri.

Il presidente Lotito, da sempre protagonista attivo nel calciomercato della Lazio, non ha mai nascosto l’ambizione di alzare il livello della rosa con innesti di spessore. Dopo una sessione estiva vissuta tra opportunità sfumate e qualche malumore interno, gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per piazzare un colpo che entusiasmi piazza e allenatore.

Il dossier Insigne-Lazio resta per ora in stand-by, ma i contatti sono stati avviati. Sarà necessario aspettare ancora qualche mese per capire se si arriverà alla fumata bianca, ma l’idea è concreta e resta in cima alla lista delle opzioni su cui Lotito e la dirigenza stanno ragionando per il prossimo calciomercato