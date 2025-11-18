Sarri vuole a tutti i costi quel giocatore. Ecco le indiscrezioni per quanto riguarda la Lazio e i biancocelesti

Insigne vuole tornare in Serie A: la Lazio è la sua priorità in vista del mercato di gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina e le strategie dei club di Serie A iniziano a prendere forma. Tra le società più attive in prospettiva c’è la Lazio, che osserva con interesse le occasioni a parametro zero e le possibili opportunità per rinforzare un organico che necessita di qualità e profondità. In questo scenario si inserisce la figura di Lorenzo Insigne, determinato a tornare nel campionato italiano dopo aver chiuso definitivamente la sua avventura in MLS con il Toronto.

Il contratto dell’ex capitano del Napoli è stato risolto lo scorso luglio e, dopo alcuni mesi lontano dai campi, Insigne vuole rimettersi in gioco in Serie A. Tra le pretendenti, la Lazio è attualmente la destinazione favorita del classe 1991. Non soltanto per la possibilità di tornare protagonista in un club ambizioso, ma soprattutto per la presenza in panchina di Maurizio Sarri, allenatore che lo conosce perfettamente e con il quale ha vissuto gli anni più produttivi della sua carriera ai tempi del Napoli.

Secondo quanto trapela, i contatti tra Sarri e Insigne sono già avvenuti. I due si sarebbero sentiti più volte al telefono, discutendo del possibile ruolo del calciatore all’interno dell’attuale progetto tecnico della Lazio. Insigne avrebbe già ricevuto indicazioni chiare su come verrebbe impiegato e quale sarebbe il suo peso specifico nello scacchiere biancoceleste. Non c’è dunque alcun dubbio sulla volontà del giocatore: vestire la maglia della Lazio e tornare a essere decisivo nel nostro campionato.

Tuttavia, il suo arrivo dipende da un fattore non secondario: il via libera della Commissione federale. La Lazio, infatti, rischia nuovamente di incappare nel blocco del mercato, situazione che impedirebbe al club di Claudio Lotito di tesserare nuovi giocatori, compreso Insigne. Dicembre sarà il mese chiave per capire se ci sarà margine per intervenire sul mercato o se, al contrario, i biancocelesti dovranno rinviare ogni operazione.

Nel frattempo, altre squadre monitorano la situazione con attenzione. Parma e Fiorentina restano alla finestra, pronte a inserirsi qualora la Lazio non ottenesse le autorizzazioni necessarie. Entrambi i club vedono in Insigne un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ma al momento l’ex azzurro continua a dare priorità alla Lazio, considerata la scelta ideale per rilanciarsi.

La volontà del calciatore è chiara, la stima reciproca con Sarri è intatta: tutto dipende ora dal verdetto sulla possibilità della Lazio di operare nel mercato di gennaio. Se arriverà il via libera, l’operazione potrebbe decollare rapidamente, aprendo la strada a un ritorno di grande impatto per l’intera Serie A.