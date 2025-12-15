Calciomercato Lazio, Sarri chiede qualità: Raspadori è il primo nome sulla lista biancoceleste, ma è legato ad un’uscita. Insigne attende sullo sfondo

Calciomercato
La Lazio guarda al mercato invernale con un obiettivo chiaro: aumentare la qualità offensiva. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste attento agli equilibri ma esigente sul piano tecnico, ha chiesto rinforzi mirati per alzare il livello del reparto avanzato. In cima alla lista resta Giacomo Raspadori, attaccante italiano classe 2000, oggi ai margini dell’Atletico Madrid e alla ricerca di un contesto che possa rilanciarlo con continuità.
L’eventuale arrivo di Raspadori è però strettamente legato a una cessione. Il nome chiave è quello di Valentín Castellanos, centravanti argentino classe 1998, arrivato con grandi aspettative ma protagonista di un rendimento altalenante. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio è in attesa di proposte dall’estero, con particolare attenzione alla Premier League. Il West Ham sarebbe attualmente in pole position, mentre la valutazione fissata dal club biancoceleste oscilla tra 25 e 30 milioni di euro.
Solo dopo l’uscita dell’argentino potrebbe aprirsi concretamente la strada che porta a Raspadori, profilo gradito a Sarri per duttilità, qualità tecnica e capacità di muoversi tra le linee. Un attaccante in grado di interpretare più ruoli e di adattarsi al sistema offensivo del tecnico toscano.
Nel frattempo, la Lazio si tutela valutando anche un’opzione diversa ma altrettanto suggestiva: Lorenzo Insigne, esterno offensivo classe 1991, ex capitano del Napoli e pupillo storico di Sarri. I ruoli sono differenti, ma il rapporto tra i due è solido. Il tecnico, però, ha chiarito che non si tratta di una priorità assoluta. Claudio Lotito, presidente della Lazio, avrebbe già un accordo di massima con il calciatore: resta da capire se e quando l’operazione verrà ufficializzata. Il mercato biancoceleste è pronto a entrare nel vivo.
