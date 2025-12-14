Mercato Lazio, derby capitolino in vista: anche la Roma si inserisce nella corsa a Raspadori

Mercato Lazio, aria di derby fuori dal campo: c’è anche la Roma che si inserisce nella corsa a Giacomo Raspadori

Un possibile derby di mercato si profila all’orizzonte. La Lazio ha manifestato un forte interesse per Giacomo Raspadori, attualmente ai margini del progetto di Diego Simeone all’Atletico Madrid. Maurizio Sarri considera l’attaccante un profilo ideale per il suo gioco e lo vorrebbe inserire nella rosa biancoceleste. Tuttavia, la concorrenza non manca e il club capitolino dovrà muoversi con attenzione per non farsi superare da altre pretendenti.

La situazione economica della Lazio impone prudenza: prima di acquistare sarà necessario vendere. Il club potrà operare solo a saldo zero, bilanciando entrate e uscite. In questo senso, una cessione importante appare inevitabile per finanziare il mercato desiderato da Sarri. Valentin Castellanos è tra i principali indiziati a lasciare, con una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è l’unico sacrificabile, ma la società interverrà solo se le operazioni porteranno un reale miglioramento della rosa, come ribadito dallo stesso tecnico.

Il nome di Raspadori, però, non interessa soltanto la Lazio. Anche la Roma, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, avrebbe messo gli occhi sull’ex Napoli. I giallorossi stanno trattando con il Manchester United per Joshua Zirkzee, ma mantengono Raspadori tra le alternative gradite, anche perché il profilo piace a Gasperini. L’Atletico Madrid, dal canto suo, è disposto ad ascoltare offerte, valutando formule come il prestito con diritto di riscatto o con obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

