Calciomercato Lazio, Sarri detta la linea sul mercato: qualità mirata o nessun intervento! Al momento una sola opzione possibile, ma anche tanti nomi sullo sfondo

Calciomercato Lazio, Sarri detta la linea sul mercato: qualità mirata o nessun intervento! Priorità alla mezz’ala tra i tanti nomi sullo sfondo

Maurizio Sarri ha le idee chiare sul mercato di gennaio e non intende scendere a compromessi. Il tecnico biancoceleste non vuole innesti tanto per riempire la rosa: se non arriveranno profili realmente funzionali al progetto, la Lazio resterà così. Al momento, l’unica operazione concretamente sostenibile grazie alle cessioni estive di Loum Tchaouna, Mohamed Fares e Nicolo Casale porta a Lorenzo Insigne. Ma prima di riabbracciare l’ex capitano del Napoli, Sarri pretende garanzie precise: rinforzi a centrocampo e al centro dell’attacco.

Il punto fermo è uno: serve una mezzala. Su questo Sarri non si smuove. Il tecnico si era speso in prima persona per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista già valorizzato ai tempi del Chelsea, ma il Milan ha chiuso alla cessione. La cosiddetta “talent room” monitora profili futuribili come Watson e Berti, ma Sarri non è convinto: in questo momento vuole giocatori pronti, che conoscano la Serie A e possano incidere subito.

Come riportato da Il Messaggero, il nome che il tecnico accoglierebbe “di corsa” è quello di Lazar Samardzic, oggi non più centrale nei piani dell’Atalanta. Sarri lo preferirebbe a Marco Brescianini, sul quale il direttore sportivo Angelo Fabiani continua a muoversi sottotraccia. Samardzic è considerato più pronto, più qualitativo e più adatto a garantire quel salto di livello richiesto dal tecnico.

Resta sullo sfondo Ivan Ilic, che spera ancora nello sbarco a Roma, ma che Sarri ormai vede più come regista che come mezzala. Infine, sempre secondo Il Messaggero, è stato proposto anche Fabio Miretti della Juventus: un profilo che, però, non convince il Comandante per guidare la crescita della Lazio.

