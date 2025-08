Calciomercato Lazio: quale futuro per Sanà Fernandes: due club alla finestra. Dopo l’esperienza al Nac Breda l’esterno portoghese andrà ancora in prestito

nsieme ai veterani della prima squadra, nel ritiro della Lazio a Formello sono stati aggregati anche quattro talenti del settore giovanile: Ruggeri, Pinelli, Renzetti e Saná Fernandes. Se per i primi il futuro è ancora in fase di valutazione, la strada per l’esterno portoghese sembra invece già tracciata: per lui si profila una nuova stagione in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

Il bilancio dell’esperienza in Olanda al NAC Breda

Saná Fernandes è rientrato alla base dopo la sua prima, importante esperienza nel calcio dei grandi. Nella scorsa stagione, infatti, ha militato in prestito in Olanda, nell’Eredivisie, con la maglia del NAC Breda. Un’annata formativa in cui ha potuto confrontarsi con un campionato di alto livello, collezionando un totale di 16 presenze e segnando il suo primo gol tra i professionisti. Un bagaglio di esperienza che la Lazio vuole ora arricchire con un’altra stagione da protagonista.

Due club interessati: la Serie B e il Belgio

Sul giovane talento si sono già mosse due società. In Italia, sulle sue tracce c’è il Bari, club di Serie B che gli garantirebbe un ruolo di primo piano in un campionato estremamente competitivo. Dall’estero, invece, è arrivato il forte interesse del Leuven, squadra che milita nella massima serie belga e che ha già iniziato la sua stagione. Entrambe le destinazioni offrirebbero a Saná Fernandes la possibilità di giocare con continuità.

La strategia della Lazio: crescere lontano da Roma

La decisione di mandare nuovamente in prestito il giocatore è chiara. Nonostante sia stato aggregato al gruppo per le amichevoli estive, Maurizio Sarri non lo ha mai impiegato, un segnale evidente della volontà del club. La Lazio crede fortemente nelle potenzialità del ragazzo, ma ritiene che, per la sua crescita, sia fondamentale accumulare un altro anno di esperienza e minutaggio costante, cosa che a Roma, al momento, non potrebbe avere.