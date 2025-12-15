Calciomercato Lazio, quanti nomi per il centrocampo! Sarri dà l’ok per un nuovo profilo attualmente fuori dalle gerarchie del proprio club di Serie A

Calciomercato Lazio, quanti nomi per il centrocampo! Servono più tecnica e finalizzazione: Sarri dà l’ok per un nuovo profilo con queste caratteristiche

Maurizio Sarri ha dato solidità e organizzazione alla Lazio, ma il limite tecnico della rosa resta evidente. Il tecnico biancoceleste, noto per il suo calcio basato su palleggio e qualità, non può inventare ciò che manca: alla squadra serve maggiore tecnica individuale e soprattutto finalizzazione, un aspetto che continua a pesare nell’economia delle partite. Il recente ritorno di Toma Bašić, centrocampista croato classe 1996 con buone doti di tiro dalla distanza, ha riportato qualche conclusione in più dalla mediana, ma non può essere sufficiente per cambiare passo.

Il centrocampo sarà rinforzato, ed è una delle priorità assolute indicate da Sarri alla società. I nomi sul tavolo sono diversi, alcuni legati direttamente al passato del tecnico. È tornato a circolare quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996 già valorizzato da Sarri al Chelsea, ma l’operazione resta complessa sotto il profilo economico.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, oggi il profilo che il Comandante accoglierebbe con favore è quello di Lazar Samardzic, trequartista serbo classe 2002 attualmente all’Atalanta. Il giocatore, dotato di grande tecnica, tiro e visione di gioco, sta trovando poco spazio con Raffaele Palladino, allenatore dei nerazzurri. Una situazione che potrebbe trasformarlo in un’occasione di mercato. Curiosamente, durante il suo primo ciclo alla Lazio, Sarri aveva bocciato l’ipotesi Samardzic; oggi, invece, rappresenterebbe esattamente il tipo di qualità che manca alla rosa biancoceleste.

Restano vive anche altre piste, seppur più fredde. Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo del Bologna, viene valutato molto dal club rossoblù, con richieste considerate elevate. Più percorribile la strada che porta a Ivan Ilić, mezzala serba del Torino, che Sarri vede però più come possibile vertice basso che come incursore offensivo. Nelle scorse settimane è emersa anche dall’estero la candidatura di Alessandro Puzzo, trequartista italo-tedesco classe 2007 del Colonia, ma il tecnico ha una linea chiara: servono giocatori pronti, capaci di incidere subito per rilanciare la Lazio.