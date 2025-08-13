Calciomercato Lazio: svelate le cifre di Ruggeri alla Carrarese. Ecco quanto guadagnerà il club biancoceleste

Il mercato in uscita della Lazio registra un nuovo movimento che sblocca il futuro di uno dei suoi giovani talenti. Dopo giorni di trattative, si è concretizzata la cessione di Fabio Ruggeri, difensore e prodotto del vivaio biancoceleste. Il giovane calciatore saluta la Capitale per iniziare una nuova, stimolante avventura professionale in Serie B con la maglia della Carrarese, club neopromosso e desideroso di affermarsi nella serie cadetta.

L’operazione è stata definita e conclusa grazie al decisivo blitz a Formello dell’agente del giocatore, Beppe Riso, che a pochi giorni dalla sua precedente visita ha chiuso l’accordo tra le parti. Come riportato da Il Messaggero, il trasferimento avviene a titolo definitivo, segnando un addio e non un arrivederci. Nelle casse della Lazio entrerà una cifra contenuta, pari a 120 mila euro, ma l’aspetto più significativo dell’intesa risiede nella clausola che garantisce al club del presidente Lotito il 50% sull’incasso di una futura rivendita. Questa formula strategica permette alla Lazio di monetizzare nell’immediato, senza però rinunciare a un potenziale, cospicuo guadagno qualora il talento del ragazzo dovesse esplodere nel calcio che conta.

Si chiude così, dopo sei lunghi anni, l’esperienza di Ruggeri con l’Aquila sul petto. Un percorso significativo, iniziato nel settore giovanile e culminato con l’orgoglio di indossare la fascia di capitano della squadra Primavera, a testimonianza delle sue doti di leadership e del suo attaccamento ai colori sociali. Per il difensore si apre ora la grande porta del calcio professionistico, un’opportunità fondamentale per misurarsi con continuità in un campionato competitivo. Ad attenderlo c’è la firma su un importante contratto triennale con il club toscano, un segnale di grande fiducia. Il giocatore è atteso già oggi a Carrara per le firme di rito.