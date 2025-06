Calciomercato Lazio, quale sarà il destino di Nicolò Rovella per la prossima stagione di Serie A? Le ultime sui capitolini

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Rovella rimarrà a Roma nella prossima stagione di Serie A? Le ultime sul centrocampista

Le grandi squadre stanno monitorando la situazione di Nicolò Rovella, con il Milan particolarmente interessato. Massimiliano Allegri, che ha già allenato Rovella alla Juventus, potrebbe volerlo nella sua rosa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su SkySport, il centrocampista della Lazio è visto come un’alternativa a Ricci del Torino, che è l’obiettivo principale per il centrocampo rossonero. Tuttavia, risulta difficile immaginare che Lotito e Fabiani lo lascino partire tanto facilmente, soprattutto considerando la volontà di Rovella di rimanere a lungo nella Capitale, come ha recentemente dichiarato.