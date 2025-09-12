Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe rimanere alla corte di Claudio Lotito. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Romagnoli resta, ma ora serve il rinnovo

Tra i nomi centrali del Calciomercato Lazio c’è senza dubbio quello di Alessio Romagnoli. Dopo aver scontato le due giornate di squalifica, il difensore centrale è pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri per guidare la retroguardia biancoceleste. Ma il suo presente alla Lazio, oggi solido, è stato tutt’altro che scontato durante l’estate.

Nel corso del mercato estivo, infatti, Romagnoli era finito al centro di diverse voci e ipotesi. Il suo nome era stato accostato a club italiani ed esteri, soprattutto dopo l’addio momentaneo di Sarri e la breve parentesi legata all’arrivo di Marco Baroni, che non sembrava puntare su di lui come perno difensivo. Il Calciomercato Lazio in quel periodo era in pieno fermento, ma l’improvviso caos legato al blocco del mercato e, soprattutto, il ritorno del tecnico toscano hanno cambiato completamente gli scenari.

Con Sarri di nuovo in panchina, Romagnoli ha ritrovato la centralità tecnica e tattica che cercava. Questo ha convinto il giocatore a restare a Formello, mettendo da parte le sirene estive. Tuttavia, ora si apre un nuovo capitolo importante nel Calciomercato Lazio: il rinnovo del contratto.

Come riportato da Il Messaggero, al momento tra la società e l’entourage del calciatore non ci sono stati incontri ufficiali per discutere il prolungamento dell’accordo. Durante l’estate, l’unico aggiornamento concreto è stato il blocco momentaneo di tutti i rinnovi, legato alla situazione societaria e alle incertezze gestionali.

Romagnoli, che ha sempre mostrato attaccamento alla maglia e ai colori biancocelesti, resta in attesa. Una chiamata da Formello potrebbe segnare l’inizio della trattativa e chiarire le intenzioni della dirigenza. Il difensore ex Milan è considerato un punto fermo per Sarri, ma il tempo per blindarlo definitivamente non è infinito.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la questione Romagnoli rappresenta un nodo strategico: mantenerlo significherebbe dare continuità al progetto tecnico, mentre un’eventuale rottura aprirebbe scenari inattesi per gennaio o la prossima estate.

Con la sessione invernale alle porte, il Calciomercato Lazio è già in fermento. E tra le priorità, oltre ai possibili innesti, c’è anche la gestione dei rinnovi: Romagnoli è in cima alla lista.