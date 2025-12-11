News
Calciomercato Lazio, rivoluzione in vista della sessione invernale di gennaio. La situazione attuale
Calciomercato Lazio: rivoluzione in vista a gennaio, tra uscite e nuovi innesti
Dopo il chiarimento tra le parti e il disgelo completato, la Lazio si prepara ad affrontare la finestra invernale con decisione. La parola d’ordine per Sarri è chiarezza: servono fatti concreti sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Tra i principali indiziati a salutare Formello ci sono Dele-Bashiru, Noslin, Tavares e Belahyane, mentre i riflettori del Calciomercato Lazio sono puntati su Insigne e Ivan Ilic, considerati i rinforzi prioritari per la squadra.
Secondo quanto riportano Il Messaggero e Corriere dello Sport, gennaio potrebbe segnare una vera mini-rivoluzione in casa Lazio. Sarri vuole avere l’ultima parola su ogni uscita, approvando o meno i sostituti proposti dal direttore sportivo. Giovedì scorso è stata trovata una prima convergenza sulle cessioni di Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, che potrebbero lasciare il club durante il mercato di riparazione.
Il tecnico biancoceleste, pur consapevole dei limiti economici di gennaio, pretende che ogni nuovo acquisto sia perfettamente integrabile nel suo schema di gioco. L’obiettivo ideale sarebbe Zielinski, ma costi e ingaggio lo rendono irraggiungibile: per questo Sarri punta su Ivan Ilic come compromesso efficace. Sul fronte esterni, invece, la scelta più sicura e immediata è Lorenzo Insigne, svincolato e pronto a rinforzare la rosa già nelle prossime settimane.
Situazione simile per i terzini: se Nuno Tavares dovesse partire, Aaron Martin del Genoa è il profilo gradito a Sarri. Anche per il centrocampo, la strategia del club sarà chiara: se Rovella non recupera, Cataldi potrebbe restare come unica alternativa stabile.
In sintesi, il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia intenso: tra partenze mirate e innesti di qualità, la società punta a rafforzare la rosa in modo equilibrato, rispettando le esigenze tattiche di Sarri e le possibilità economiche del club.
LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO
News
Italia U16, un attaccante della Lazio torna a Coverciano! Ecco di chi si tratta
Italia U16, una grande notizia! L’attaccante biancoceleste Elena chiamato a Coverciano! Ecco chi è Michele Elena torna a indossare la...
«Baroni deve ritornare ad essere quello della Lazio». Sentite cosa ha appena detto quel grande direttore sportivo
Petrachi sul Baroni della Lazio: identità e temperamento al Torino. La situazione attuale dei biancocelesti Gianluca Petrachi, neo-direttore sportivo del...
Calciomercato Lazio, rivoluzione in vista della sessione invernale di gennaio. La situazione attuale
Calciomercato Lazio: rivoluzione in vista a gennaio, tra uscite e nuovi innesti Dopo il chiarimento tra le parti e il...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...