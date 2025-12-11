Calciomercato Lazio, rivoluzione in vista della sessione invernale di gennaio. La situazione attuale

Calciomercato Lazio: rivoluzione in vista a gennaio, tra uscite e nuovi innesti

Dopo il chiarimento tra le parti e il disgelo completato, la Lazio si prepara ad affrontare la finestra invernale con decisione. La parola d’ordine per Sarri è chiarezza: servono fatti concreti sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Tra i principali indiziati a salutare Formello ci sono Dele-Bashiru, Noslin, Tavares e Belahyane, mentre i riflettori del Calciomercato Lazio sono puntati su Insigne e Ivan Ilic, considerati i rinforzi prioritari per la squadra.

Secondo quanto riportano Il Messaggero e Corriere dello Sport, gennaio potrebbe segnare una vera mini-rivoluzione in casa Lazio. Sarri vuole avere l’ultima parola su ogni uscita, approvando o meno i sostituti proposti dal direttore sportivo. Giovedì scorso è stata trovata una prima convergenza sulle cessioni di Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, che potrebbero lasciare il club durante il mercato di riparazione.

Il tecnico biancoceleste, pur consapevole dei limiti economici di gennaio, pretende che ogni nuovo acquisto sia perfettamente integrabile nel suo schema di gioco. L’obiettivo ideale sarebbe Zielinski, ma costi e ingaggio lo rendono irraggiungibile: per questo Sarri punta su Ivan Ilic come compromesso efficace. Sul fronte esterni, invece, la scelta più sicura e immediata è Lorenzo Insigne, svincolato e pronto a rinforzare la rosa già nelle prossime settimane.

Situazione simile per i terzini: se Nuno Tavares dovesse partire, Aaron Martin del Genoa è il profilo gradito a Sarri. Anche per il centrocampo, la strategia del club sarà chiara: se Rovella non recupera, Cataldi potrebbe restare come unica alternativa stabile.

In sintesi, il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia intenso: tra partenze mirate e innesti di qualità, la società punta a rafforzare la rosa in modo equilibrato, rispettando le esigenze tattiche di Sarri e le possibilità economiche del club.

