Calciomercato Lazio, l’infortunio di Rovella cambia gli interessi di Sarri! Rimandato l’acquisto di un terzino? Queste le piorità dei biancocelesti

La notizia dell’operazione di Nicolò Rovella cambia notevolmente le strategie di mercato della Lazio. Dopo il problema alla pubalgia che lo ha tenuto ai box, ora il centrocampista dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, allungando ulteriormente i tempi di recupero. Questo cambiamento, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha influenzato la pianificazione della squadra, e potrebbe non bastare un solo acquisto a centrocampo per colmare la lacuna.

Un’altra priorità per la Lazio potrebbe essere quella di aggiungere un nuovo regista al centrocampo. Tra i nomi presi in considerazione c’era anche Hugo Sotelo del Celta Vigo, ma sembra che questa opzione sia stata messa da parte. Sarri, dunque, riflette su altre possibilità per rinforzare la cabina di regia, ma l’attenzione resta alta su altri profili.

Il mercato del terzino potrebbe slittare a giugno

Se il centrocampo è una priorità per gennaio, l’acquisto di un nuovo terzino potrebbe essere rimandato a giugno. La Lazio sembra intenzionata a non forzare la mano in quel ruolo, a meno che non arrivi un’offerta importante per Nuno Tavares, che potrebbe modificare i piani della dirigenza. Sarri segue con interesse Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa e in scadenza di contratto a fine stagione. Questo nome resta sotto osservazione, ma probabilmente non vedrà sviluppi prima della prossima estate.

La Lazio continua quindi a monitorare il mercato, con l’obiettivo di sistemare le lacune a centrocampo e nella difesa, ma senza compiere mosse affrettate. Il mercato di gennaio si preannuncia caldo e decisivo per il futuro della squadra.