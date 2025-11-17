Calciomercato Lazio, cambia la strategia di Fabiani: Sarri ha bisogno di questi giocatori per completare la rosa

Calciomercato Lazio: Rovella out, Sarri chiede rinforzi a centrocampo. I biancocelesti hanno assolutamente bisogno di giocatori in quel ruolo

L’operazione a cui dovrà sottoporsi Nicolò Rovella cambia radicalmente i piani della Lazio, sia sul campo che in sede di calciomercato della Lazio. L’assenza del centrocampista per diversi mesi costringe Maurizio Sarri a chiedere rinforzi immediati, con l’obiettivo di garantire qualità e quantità in mezzo al campo. L’ultimo incontro tra la società e l’allenatore è stato decisivo per delineare le strategie future, evidenziando come il reparto centrale necessiti di un’iniezione di talento, possibilmente con giocatori capaci di garantire anche gol e dinamismo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in cima alla lista del calciomercato Lazio sono tornati due nomi già noti ai tifosi: Steijn e Til, giovani talenti dall’Olanda capaci di inserirsi rapidamente nel sistema di gioco di Sarri. Non solo Olanda: la società guarda anche verso il Nord Europa, seguendo con attenzione Hjertø-Dahl, mezzala classe 2003 del Tromsø, considerata una potenziale sorpresa per la rosa biancoceleste. Tra i nomi che al momento non hanno convinto la dirigenza c’è invece Hugo Sotelo del Celta Vigo, escluso dalla corsa a causa della necessità di profili più pronti all’impatto immediato.

L’idea del club è chiara: servono centrocampisti capaci di garantire qualità in costruzione, inserimenti offensivi e una certa capacità di segnare. In questo contesto, il calciomercato della Lazio potrebbe anche posticipare l’arrivo di un rinforzo sulle corsie laterali. L’acquisto di un nuovo terzino, inizialmente previsto per gennaio, potrebbe slittare a giugno, a meno che non si presenti un’offerta significativa, ad esempio per Nuno Tavares, che potrebbe accelerare i piani in quel ruolo.

Maurizio Sarri, intanto, monitora profili specifici. Tra questi, spicca Aaron Martin del Genoa, 28 anni, in scadenza di contratto a fine stagione: un giocatore esperto e pronto a inserirsi immediatamente nel 4-3-3 biancoceleste. L’attenzione su Martin conferma come il calciomercato Lazio stia puntando non solo sui giovani, ma anche su elementi in grado di dare sicurezza e affidabilità, un mix utile per affrontare la seconda parte della stagione e le competizioni europee.

In sintesi, il calciomercato della Lazio di gennaio si preannuncia strategico e mirato. L’assenza di Rovella ha accelerato le priorità, concentrando gli sforzi sul centrocampo e valutando attentamente eventuali opportunità sulle fasce, senza dimenticare il bilancio e la sostenibilità delle operazioni. Sarri e la società stanno lavorando in sinergia per costruire una rosa equilibrata, capace di rispondere alle esigenze tattiche e alle ambizioni stagionali.