Calciomercato Lazio: Renzetti pronto al prestito. Le possibili destinazioni del giovane portiere biancoceleste che andrà a giocare

La Lazio programma il futuro dei suoi giovani talenti. Dopo un ritiro pre-campionato in cui sono stati aggregati alla prima squadra quattro “baby” di grande prospettiva (Ruggeri, Pinelli, Renzetti e Saná Fernandes), per la dirigenza è arrivato il momento di decidere il percorso di crescita più adatto per ognuno di loro. Come scrive il Corriere dello Sport, uno dei primi a definire il suo futuro sarà il portiere Davide Renzetti.

Il futuro di Renzetti: un prestito per diventare grande

Considerato da sempre un giovane di grande potenziale, per il portiere classe 2006 è arrivato il momento del grande salto nel calcio dei professionisti. La decisione sul suo futuro, secondo il quotidiano, verrà presa nel corso di questa settimana. Non ci sono dubbi sulla strategia del club: Renzetti partirà in prestito per trovare continuità e accumulare un’esperienza fondamentale per la sua carriera. L’obiettivo è permettergli di giocare con costanza, un passo necessario per ogni giovane talento.

Tre club in pole: Bra, Alcione e Ravenna

Le pretendenti per assicurarsi le prestazioni del giovane portiere non mancano. Al momento, sono tre i club che si sono mossi con maggiore interesse e che sono considerati in pole position per accoglierlo in prestito per la prossima stagione. Si tratta di Bra, Alcione e Ravenna, società di Serie C e D che gli garantirebbero un ruolo da protagonista e la possibilità di misurarsi con le pressioni e le difficoltà del calcio “dei grandi”.

Il domino dei portieri: Furlanetto promosso come terzo

La partenza di Renzetti, ormai certa, avrà una conseguenza diretta anche sulle gerarchie della prima squadra. Il suo addio, infatti, lascerà libero lo spazio per Alessio Furlanetto, che verrà definitivamente confermato nel ruolo di terzo portiere alle spalle della coppia Provedel-Mandas. Una mossa che definisce in modo chiaro il percorso dei giovani portieri biancocelesti, con un piano di crescita studiato nel dettaglio dalla società e dallo staff tecnico di Maurizio Sarri.