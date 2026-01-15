Calciomercato Lazio, Rayan prossimo alla cessione in Inghilterra? Cosa filtra sul futuro dell’obiettivo biancoceleste

Il calciomercato Lazio rischia di perdere uno dei profili seguiti con maggiore attenzione. Il Bournemouth si sta infatti avvicinando in modo concreto a Rayan, talento brasiliano di proprietà del Vasco da Gama, seguito anche dal club biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 2006 avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi in Premier League, rendendo di fatto il Bournemouth la destinazione preferita rispetto alle altre opzioni europee.

Calciomercato Lazio, Rayan ha scelto l’Inghilterra

L’esperto di mercato ha fatto il punto della situazione attraverso il proprio profilo X, chiarendo come l’accordo con il giocatore sia già stato raggiunto e come resti ora da definire soltanto l’intesa economica tra i club.

PAROLE – «Rayan ha informato il Vasco da Gama del suo desiderio di accettare la proposta del Bournemouth e trasferirsi in Premier League. Continuano i colloqui tra i club sulla base di una cifra intorno ai 35 milioni di euro per l’ala brasiliana. Il Bournemouth è al lavoro sulla trattativa».

Una presa di posizione netta da parte del giocatore, che orienta in maniera decisa l’esito della trattativa.

Calciomercato Lazio, distanza ridotta tra Bournemouth e Vasco

Al momento manca soltanto l’accordo definitivo tra Bournemouth e Vasco da Gama, con le parti che stanno dialogando su una valutazione complessiva intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra importante, che conferma l’altissima considerazione di cui gode Rayan a livello internazionale.

Per la Lazio, che aveva seguito il profilo del giovane esterno brasiliano, la strada si fa dunque in salita. La volontà del calciatore di approdare in Premier League rappresenta un fattore determinante e potrebbe estromettere definitivamente i biancocelesti dalla corsa.

Calciomercato Lazio, pista che si raffredda

In attesa di capire se la trattativa verrà chiusa nelle prossime ore o nei prossimi giorni, lo scenario appare ormai delineato: Rayan è sempre più vicino al Bournemouth. La Lazio resta alla finestra, ma con margini di manovra sempre più ridotti, mentre il club inglese continua a lavorare per definire l’operazione e portare uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano in Premier League.

