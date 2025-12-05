Calciomercato Lazio, Raspadori nel mirino? Occhio a quella grande rivale per l'attaccante ex Napoli - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Raspadori torna nel mirino, ma ora c’è anche la Roma. La situazione

Il tema Calciomercato Lazio torna a intrecciarsi con il nome di Giacomo Raspadori, un profilo che negli ultimi mesi era stato più volte accostato al club biancoceleste. L’ex attaccante del Napoli, trasferitosi soltanto in estate all’Atletico Madrid, continua a essere uno dei giocatori più discussi del panorama italiano, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni che lo vedrebbero già pronto a valutare un nuovo cambiamento.

Secondo quanto riportato dai quotidiani sportivi, anche la Roma di Gian Piero Gasperini avrebbe messo gli occhi su Raspadori. Il club giallorosso è alla ricerca di rinforzi offensivi, in particolare di esterni d’attacco capaci di dare profondità e imprevedibilità. Da qui i primi contatti tra la dirigenza capitolina e l’entourage del giocatore, con il calciatore che non avrebbe escluso l’idea di lasciare Madrid dopo pochi mesi dall’arrivo.

In questo scenario si riaprono inevitabilmente i discorsi legati al Calciomercato Lazio. Raspadori, infatti, era stato già in passato uno dei nomi più graditi all’ambiente biancoceleste, soprattutto a Maurizio Sarri, che ne apprezzava la capacità di muoversi tra le linee, la duttilità e la predisposizione al gioco associativo. Tuttavia, il club di Lotito non aveva potuto affondare il colpo a causa del blocco del mercato che aveva limitato le operazioni in entrata.

Ora, con l’avvicinarsi della sessione di gennaio, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Qualora i vincoli sulle trattative venissero rimossi, la Lazio potrebbe tornare a valutare un inserimento concreto. L’attacco biancoceleste ha infatti bisogno di rinforzi: Sarri ha chiesto espressamente nuovi elementi in grado di alternarsi con i titolari e di garantire soluzioni ulteriori in una stagione particolarmente impegnativa.

Il dossier Raspadori resta comunque complesso. Da un lato c’è la volontà del giocatore di ritrovare continuità; dall’altro il nodo principale riguarda la posizione dell’Atletico Madrid, che dovrà decidere se aprire alla cessione già a gennaio. Nel frattempo, il derby capitolino si sposta dal campo alle scrivanie: Calciomercato Lazio e Roma seguono la stessa pista, e la corsa a Raspadori potrebbe diventare uno dei temi caldi dell’inverno.

