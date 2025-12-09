 Calciomercato Lazio, Petrucci: «Tavares in uscita. Rinnovi?»
Calciomercato Lazio, gli aggiornamenti di Petrucci: «Isaksen da valutare, Tavares in uscita. Rinnovi? Situazioni diverse per Romagnoli, Gila e Patric»

Nuno Tavares

Calciomercato Lazio, gli aggiornamenti di Petrucci a Radio Laziale sulla situazione dei biancocelesti, tra infortuni e ipotesi invernali

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, volto ben noto al pubblico biancoceleste, ha analizzato il pareggio per 1-1 della Lazio contro il Bologna, soffermandosi anche su alcuni temi chiave: le condizioni di Gustav Isaksen, il futuro dei terzini e la situazione dei rinnovi contrattuali. Un quadro completo e aggiornato sulla gestione interna del club.

SU ISAKSEN – «Oggi Isaksen farà gli esami e capiremo se si è fermato in tempo e ha solo un affaticamento o andremo incontro all’ennesimo infortunio muscolare, questo rischio c’è».

SUI TERZINI – «Nuno Tavares è uno di quei giocatori su cui la Lazio si aspetta delle offerte per poter fare una plusvalenza, considerando che il 40% andrà all’Arsenal. Marusic è imprescindibile in questa Lazio, ha un rendimento di media sempre sufficiente e non ha mai avuto troppi infortuni».

SUI RINNOVI – «Romagnoli è in attesa di una mossa della Lazio per il rinnovo, mentre per Gila è tutto fermo e la Lazio sa che non sarà facile convincerlo a rinnovare, a giugno in un modo o nell’altro sarà scritto il suo futuro. Per il rinnovo di Patric è tutto fermo ma non ci dovrebbero essere problemi, lo rivedremo titolare a Parma dopo un bel po’».

