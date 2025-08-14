Calciomercato Lazio, Paok Salonicco su Gigot: quanto vuole incassare il club dalla cessione del suo difensore centrale

Il futuro di Samuel Gigot è sempre più lontano da Formello. Il difensore francese, di fatto, non rientra più nel progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri e la sua cessione è diventata una delle priorità per il direttore sportivo Angelo Fabiani in queste ultime due settimane di calciomercato. La situazione del centrale è chiara da tempo: da diverse settimane continua a svolgere un lavoro differenziato a causa di una fastidiosa lombosciatalgia, ma al di là della condizione fisica, è la scelta tecnica del suo allenatore ad averlo posto definitivamente nella lista dei giocatori in uscita.

La Lazio spera di poter monetizzare dalla sua partenza, anche se la richiesta economica è contenuta. Per lasciar partire l’ex difensore dell’Olympique Marsiglia, il club biancoceleste vorrebbe incassare una cifra che si attesta intorno ai 3-4 milioni di euro, un importo che permetterebbe di registrare una piccola plusvalenza e, soprattutto, di liberare uno slot nella rosa e nel monte ingaggi. Finora, per Gigot si erano registrati sondaggi e manifestazioni di interesse principalmente dal mercato mediorientale, con alcuni club provenienti da Dubai e dal Qatar che avevano chiesto informazioni.

Nelle ultime ore, però, si è aperta una nuova e più concreta pista europea. Secondo quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, sulle tracce del difensore francese si sarebbe messo con decisione il PAOK Salonicco. Il club greco è alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per il proprio reparto arretrato e avrebbe individuato in Gigot il profilo ideale. Al momento non si registra ancora un’offerta ufficiale recapitata alla Lazio, ma i contatti sarebbero stati avviati e l’interesse è concreto.

La dirigenza biancoceleste spera che questo nuovo scenario possa accelerare i tempi di una cessione che appare ormai inevitabile. Con Sarri che ha già trovato soluzioni interne per la difesa, come l’adattamento di Marusic a centrale, la permanenza di Gigot non è più un’opzione. La speranza è di riuscire a chiudere l’operazione entro la fine della finestra di mercato, accontentando così le esigenze tecniche del proprio allenatore e le necessità di bilancio del club.