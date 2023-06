Lazio-Berardi, offerta ufficiale al Sassuolo: Lotito accelera

Calciomercato Lazio, si accelera per Domenico Berardi: prima offerta ufficiale al Sassuolo per l’esterno italiano. I dettagli

Il calciomercato Lazio fa sul serio per Domenico Berardi. Come riporta Il Messaggero, negli ultimissimi giorni Claudio Lotito avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Sassuolo.

Sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Cancellieri. Una proposta importante che però non incontra ancora le richieste di Carnevali che per il suo esterno non si schioda da una valutazione di 30 milioni di euro.