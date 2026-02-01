Calciomercato Lazio, Diogo Leite resta un obiettivo? Le ultimissime

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha da tempo nel mirino il difensore centrale in forza all’Union Berlino. Le ultimissime

Il post-mercato della Lazio è scosso dal terremoto interno legato ad Alessio Romagnoli, la cui cessione ai qatarioti dell’Al-Sadd è clamorosamente sfumata al fotofinish. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste non è rimasta a guardare e, per non farsi trovare impreparata, ha già bloccato un sostituto di spessore internazionale per puntellare il reparto arretrato di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club capitolino avrebbe messo le mani su Diogo Leite, centrale portoghese di proprietà dell’Union Berlino.

La Lazio blocca Diogo Leite per la difesa

Mentre si consumava lo strappo con l’ex capitano del Milan, la Lazio portava avanti sotto traccia la trattativa per Diogo Leite. Il difensore lusitano, classe 1999, sarebbe stato “bloccato” già dalla giornata di venerdì. L’obiettivo del DS Fabiani è quello di garantire al tecnico un innesto giovane, fisico e dotato di un’ottima visione di gioco, capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici della squadra.

Il caso Diogo Leite tra mercato e campo

Un retroscena curioso riguarda l’ultima prestazione del calciatore in Bundesliga. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Diogo Leite è stato protagonista di uno sfortunato autogol nel match disputato ieri. Un errore grossolano che la testata romana attribuisce ironicamente allo “stordimento di mercato”: il forte interesse dei biancocelesti e la trattativa in corso potrebbero aver tolto lucidità al difensore proprio nei minuti decisivi della gara.

Romagnoli resta, ma arriva Diogo Leite?

Nonostante il mancato addio di Alessio Romagnoli, la pista che porta al difensore resta caldissima. La società deve decidere se procedere comunque con l’acquisto per cautelarsi numericamente o se attendere l’evoluzione dei rapporti interni. La sensazione è che il portoghese rappresenti il futuro della retroguardia, a prescindere dalle turbolenze che stanno agitando Formello in queste ore frenetiche

LEGGI ANCHE: Romagnoli Al Sadd, il difensore ha fatto saltare la trattativa! Il retroscena

