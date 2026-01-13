Calciomercato Lazio, Nuno Tavares al centro dell’asse con il Besiktas: parole che pesano

Calciomercato Lazio, resta aperta la trattativa per Nuno Tavares: l’inserimento del Besiktas complica l’uscita del terzino portoghese

Il calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti e una delle operazioni più calde di questa sessione invernale riguarda Nuno Tavares. Il laterale sinistro biancoceleste sembrava a un passo dal trasferimento all’Al Ittihad, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato in maniera significativa con l’inserimento deciso del Besiktas.

Al momento, la trattativa tra Lazio e Besiktas non è ancora definita. Il club turco ha avviato i contatti con decisione, provando a inserirsi in un’operazione che sembrava indirizzata verso l’Arabia Saudita. La dirigenza biancoceleste valuta con attenzione ogni scenario, consapevole dell’importanza economica dell’eventuale cessione e del peso che l’uscita di Nuno Tavares avrebbe sugli equilibri della rosa.

Il terzino portoghese, arrivato come profilo di spinta e intensità, rappresenta una pedina appetibile sul mercato internazionale, soprattutto per club alla ricerca di esterni offensivi e fisicamente strutturati.

A fare chiarezza sul momento del mercato è intervenuto il presidente del Besiktas Serdar Adali, che ha voluto rassicurare l’ambiente bianconero senza entrare nel dettaglio delle singole trattative. Pur senza citare esplicitamente Nuno Tavares, il riferimento alla strategia del club è apparso chiaro.

«Stiamo lavorando giorno e notte. Non spendo i soldi di mio padre. Stiamo spendendo i soldi del Besiktas. Stiamo negoziando per ottenere i migliori giocatori alle condizioni più favorevoli. Vogliamo acquisire giocatori che faranno parte anche dei nostri piani per la prossima stagione. Nessuno si preoccupi, li prenderemo».

Le dichiarazioni di Adali confermano come il Besiktas voglia muoversi con decisione sul mercato, puntando su profili utili non solo nell’immediato ma anche in prospettiva. Un approccio che potrebbe combaciare con la situazione di Nuno Tavares, rendendo l’asse con la Lazio sempre più concreto.

Resta ora da capire se l’offerta del club turco riuscirà a soddisfare le richieste biancocelesti e se l’operazione potrà entrare nella fase decisiva. Il calciomercato Lazio resta quindi in piena evoluzione, con il futuro del terzino portoghese ancora tutto da scrivere.

