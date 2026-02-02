Calciomercato Lazio, l’affare Noslin con il Bologna sfuma? Le ultime novità

Calciomercato Lazio, il Bologna ci prova per Noslin in queste ultime ore ma i biancocelesti fanno muro: la situazione attuale del centravanti

L’attenzione per il mercato della Lazio è sempre alta, soprattutto quando si tratta di movimenti in attacco. L’ultima voce riguarda l’attaccante Tijjani Noslin, al centro di una proposta avanzata dal Bologna nelle ultime ore. Tuttavia, come riportato su X da Alfredo Pedullà, la trattativa è sfumata, con il club biancoceleste che ha deciso di rifiutare l’offerta.

Il rifiuto della Lazio: causa infortunio di Zaccagni

Secondo le informazioni di Pedullà, la Lazio ha scelto di non cedere Noslin a causa della situazione delicata in attacco. Infatti, il recente infortunio di Mattia Zaccagni, che ha lasciato un vuoto nell’attacco biancoceleste, ha spinto la società a mantenere il giovane attaccante. Noslin, che ha mostrato un buon rendimento nelle ultime settimane, potrebbe essere una risorsa preziosa per i capitolini, soprattutto in un periodo così complesso per le scelte offensive della squadra.

La situazione dell’attacco della Lazio: tra infortuni e scelte difficili

Il reparto offensivo della Lazio è attualmente alle prese con diverse problematiche, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. Inoltre, l’addio di Castellanos ha lasciato un altro spazio da colmare. In questo scenario, la presenza di Noslin potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire profondità al reparto, anche in vista di un calendario intenso.

L’interesse del Bologna e le alternative

Il Bologna ha visto in Noslin una valida alternativa per il proprio attacco, ma la Lazio, consapevole delle proprie necessità, ha scelto di tenere il giocatore. La dirigenza biancoceleste preferisce non privarsi di un potenziale rinforzo, in attesa che la situazione infortunata si stabilizzi e permetta al giocatore di assumere un ruolo chiave nella squadra.

