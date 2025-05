Calciomercato Lazio, sono molti i movimenti programmati da Fabiani per la prossima estate: ecco le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, Fabiani studia le mosse per questa estate: ecco quali sono i piani del direttore sportivo

Calciomercato Lazio. La stagione sta finendo ed il direttore sportivo dei biancocelesti Fabiani sta già lavorando al calciomercato estivo. In particolare i biancocelesti, oltre a preparare la sfida di settimana prossima contro il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio infatti vorrebbe intervenire sul calciomercato prima con delle cessioni importanti e poi con qualche colpo in entrata. A sinistra sarà importante capire quale sarà il futuro di Pellegrini e quello di Tavares. In dubbio anche Marusic, attualmente in scadenza di contratto, mentre per Lazzari si troverà una nuova sistemazione.

Il primo obiettivo nella lista, stando a quanto scritto da Il Tempo, è quello di Junior Firpo autore di 4 gol e di 10 assist in una bella stagione con il Leeds. L’altro nome emerso negli ultimi giorni è quello di Jackson Tchatchoua che sta contribuendo alla salvezza del Verona segnando 2 gol e servendo 2 assist in Serie A.