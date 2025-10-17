 Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic e quella rivale che vuole beffare i laziali. La situazione attuale - Lazio News 24
Lazio-Torino serie A
As Roma 22/04/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sergej Milinkovic-Savic

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic si allontana dall’Italia: l’Al-Hilal lo blinda fino al 2028

Nel pieno fermento del calciomercato Lazio, un nome continua a far discutere i tifosi biancocelesti e non solo: quello di Sergej Milinkovic-Savic. L’ex colonna del centrocampo laziale, oggi in forza all’Al-Hilal, era stato accostato a un possibile ritorno in Serie A, con la Juventus fortemente interessata al suo profilo. Ma la realtà sembra ormai andare in un’altra direzione.

Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluigi Longari, l’Al-Hilal ha presentato a Milinkovic-Savic un’offerta monstre per il rinnovo del contratto, con scadenza prevista fino al 2028. Il club saudita, forte delle sue disponibilità economiche, non intende lasciare andare il “Sergente” e ha deciso di blindarlo con uno stipendio ancora più elevato rispetto ai già impressionanti 20 milioni netti che percepisce attualmente.

Un addio definitivo alla Lazio e ai sogni bianconeri

Per i tifosi della Lazio, Milinkovic-Savic resta un simbolo del recente passato, uno dei centrocampisti più amati degli ultimi anni. Il suo trasferimento in Arabia Saudita aveva lasciato l’amaro in bocca a molti, ma la speranza di rivederlo in Italia, magari con una maglia diversa, non si era mai completamente spenta. Il suo ritorno in Serie A avrebbe rappresentato anche un colpo mediatico e tecnico per il campionato.

Tuttavia, le ultime evoluzioni sembrano chiudere definitivamente la porta a ogni scenario di rientro. Per la Juventus, che lo aveva individuato come profilo ideale per rinforzare la mediana, si tratta di una vera e propria doccia fredda.

Calciomercato Lazio: un’eredità difficile da raccogliere

Il caso Milinkovic-Savic è significativo anche per comprendere le attuali difficoltà del calciomercato Lazio. Dopo l’addio del serbo, la società ha faticato a trovare un degno sostituto, sia in termini di qualità tecnica che di leadership in mezzo al campo. Nessuno, finora, è riuscito a riempire il vuoto lasciato da un giocatore che ha segnato un’epoca.

Ora che il ritorno del “Sergente” sembra definitivamente tramontato, la Lazio dovrà guardare avanti e investire con lucidità su profili nuovi, che possano costruire una nuova identità tecnica e tattica. Il calciomercato Lazio, in questo senso, è chiamato a rispondere con decisioni mirate e di prospettiva.

