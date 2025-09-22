Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic il sogno della squadra biancoceleste. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, sogno Milinkovic-Savic: possibile ritorno nel 2026? La situazione attuale

La notizia ha infiammato il cuore dei tifosi: Milinkovic-Savic potrebbe tornare alla Lazio. Il centrocampista serbo, attualmente all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha il contratto in scadenza nel 2026, e le voci di un suo possibile rientro in Italia hanno riportato entusiasmo nell’ambiente biancoceleste. A rilanciare l’indiscrezione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha lasciato intendere che il futuro del “Sergente” è ancora tutto da scrivere.

Il tema è tornato caldo in questi giorni e domina il dibattito sul calciomercato Lazio. Le parole di Romano sono state brevi, ma significative: “Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta.” Una frase che ha riacceso la speranza di rivedere il numero 21 calcare il prato dell’Olimpico con la maglia della Lazio, magari già nella prossima estate, se ci fossero le condizioni per un ritorno a parametro zero o con una trattativa favorevole.

Dal suo addio nel 2023, Milinkovic-Savic non ha mai davvero chiuso con la Lazio sul piano affettivo. Il legame tra il serbo e i colori biancocelesti è ancora forte, e il suo passato a Roma è stato segnato da prestazioni memorabili, gol decisivi e un ruolo da leader tecnico e carismatico. In Arabia ha continuato a mostrare qualità, sebbene il livello del campionato non sia paragonabile alla Serie A. Le sue condizioni fisiche restano buone, e un suo ritorno in Europa – e alla Lazio – non appare più come una semplice suggestione.

Il calciomercato Lazio, negli ultimi anni, è stato spesso caratterizzato da operazioni attente e pochi colpi ad effetto. Un eventuale ritorno di Milinkovic sarebbe non solo un segnale forte dal punto di vista tecnico, ma anche un gesto simbolico, capace di ricompattare l’ambiente e ridare slancio alla piazza. Il futuro del centrocampo biancoceleste, ancora in fase di costruzione, avrebbe bisogno proprio di un elemento esperto, di personalità e già integrato nello spirito della squadra.

La prossima estate potrebbe dunque portare una sorpresa clamorosa. Il calciomercato Lazio si prepara a mesi cruciali, e il sogno Milinkovic-Savic – per ora solo un’ipotesi – resta vivo. I tifosi aspettano, con il cuore rivolto a un passato che potrebbe tornare presente.