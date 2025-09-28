Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic e il suo ritorno a gennaio. Come sbloccare la trattativa? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sogno Milinkovic-Savic, spunta l’ipotesi ritorno

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente a circolare nei corridoi del calciomercato Lazio. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il centrocampista serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A. Una notizia che non è nuova, ma che continua ad alimentare le speranze dei tifosi biancocelesti, rimasti legati al “Sergente” per il suo contributo fondamentale durante gli anni alla Lazio.

Stando al quotidiano torinese, è soprattutto la Juventus ad aver manifestato un interesse concreto per Milinkovic-Savic in vista del mercato di gennaio. I bianconeri vedono in lui un rinforzo ideale per la mediana, ma non sono gli unici in corsa: anche l’Inter starebbe monitorando la situazione. Tuttavia, la suggestione che più affascina i tifosi riguarda un possibile ritorno nella Capitale, un’opzione che potrebbe concretizzarsi nella prossima estate, magari a parametro zero.

A riaccendere i riflettori sul calciomercato Lazio ci ha pensato anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sognare l’ambiente biancoceleste: «Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026. Il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Parole che, pur nella loro brevità, lasciano aperta la porta a scenari futuri interessanti.

Dal punto di vista economico, un ritorno alla Lazio resta complicato. L’ingaggio attuale del serbo è elevato, e difficilmente il club biancoceleste potrebbe garantirgli cifre simili. Tuttavia, il legame affettivo con la società e con i tifosi potrebbe giocare un ruolo chiave. Milinkovic-Savic ha sempre dimostrato grande rispetto per l’ambiente laziale e non ha mai escluso un ritorno, anche solo idealmente, nella sua “casa” calcistica.

Il calciomercato Lazio si muove quindi tra sogni e possibilità concrete. La dirigenza, pur alle prese con altre priorità per gennaio, non esclude colpi a effetto per la prossima estate. E il nome di Milinkovic-Savic, più che una suggestione, potrebbe tornare ad essere una trattativa reale.

La prossima finestra estiva potrebbe dunque riservare grandi sorprese per i tifosi laziali, che sognano il ritorno del loro Sergente per ridare forza, classe ed esperienza al centrocampo biancoceleste.