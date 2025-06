Calciomercato Lazio, Milan su Rovella! Max Allegri tiene d’occhio il centrocampista biancoceleste: le ultime

Calciomercato Lazio, i rossoneri pongono lo sguardo nella capitale per trovare il vice Reijnders. Ecco le ultime da Formello

Le big del calcio italiano, in particolare il Milan, stanno monitorando con attenzione Nicolò Rovella. Massimiliano Allegri, che ha già allenato il centrocampista ai tempi della Juventus, potrebbe essere interessato a riaverlo in squadra. Secondo quanto scritto quest’oggi dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Rovella è visto dal Milan come un’alternativa a Ricci del Torino, che è l’obiettivo principale per il centrocampo.

Tuttavia, la Lazio, rappresentata da Lotito e Fabiani, potrebbe essere riluttante a lasciarlo partire, soprattutto considerando la volontà del giocatore di rimanere a lungo nella Capitale, come ha recentemente dichiarato.