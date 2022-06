Calciomercato Lazio, Milan e Inter su Acerbi: è l’alternativa ai colpi top

Calciomercato Lazio: i biancocelesti cercano acquirenti per Acerbi, con Inter e Milan che tengono sotto osservazione il difensore

Il calciomercato della Lazio è fatto anche di uscita e sulla lista dei partenti c’è anche Francesco Acerbi, che ormai reputa finita la sua avventura in biancoceleste. Come riportato da Gazzetta.it, sul difensore ci sarebbero i riflettori di Inter e Milan.

Le due milanesi considerano il centrale l’alternativa ai colpo top, Bremer per i nerazzurri e Botman per i rossoneri, e tengono quindi sotto osservazione la situazione del calciatore. Dal canto suo, Acerbi si trasferirebbe volentieri sia al Milan, per riscattare la non brillante esperienza tra il 2012 e il 2013, sia all’Inter dove ritroverebbe Simone Inzaghi.