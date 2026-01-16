Calciomercato Lazio, Mendoza il vero obiettivo: missione in Spagna decisiva

Calciomercato Lazio, Mendoza rimane un target per i capitolini! Cosa filtra sul futuro dello spagnolo, la squadra di Sarri rimane una pista appetibile?

La missione in Spagna portata avanti nei giorni scorsi dal direttore sportivo Angelo Fabiani aveva più obiettivi strategici e non si limitava soltanto a un ultimo tentativo per Alex Tóth, con il Ferencváros in ritiro nella penisola iberica, né esclusivamente alla definizione dell’accordo futuro con Alfonso Pedraza.

Il vero obiettivo della trasferta era porre le basi per il terzo acquisto del mercato invernale, individuato nel nome di Rodri Mendoza, centrocampista spagnolo di proprietà dell’Elche.

Calciomercato Lazio, perché è sfumato Tóth e scartata la pista Fabbian

Con Tóth ormai sfumato e l’operazione Giovanni Fabbian giudicata troppo onerosa – non solo dal punto di vista economico ma anche tecnico, vista la somiglianza di caratteristiche con Taylor – la Lazio ha deciso di puntare con decisione su Mendoza per colmare la lacuna ancora aperta in mezzo al campo.

LE ULTIME NOTIZIE DI MERCATO IN CASA LAZIO

Calciomercato Lazio, i dettagli della trattativa per Mendoza

I contatti con il club spagnolo e con l’entourage del giocatore sono stati giudicati positivi, ma questo non significa che la trattativa sia semplice. L’accordo con il calciatore appare ben avviato, anche grazie a un fattore chiave: Mendoza è seguito dagli stessi procuratori di Pedraza, con cui la Lazio ha già raggiunto un’intesa per la prossima stagione.

Il centrocampista sarebbe ben disposto a trasferirsi in Italia, anche perché all’Elche ha vissuto recentemente alcune panchine di troppo, situazione che lo spinge a valutare un cambio di aria. Il nodo principale resta però l’accordo con il club: la valutazione iniziale è di circa 25 milioni di euro, cifra considerata trattabile solo entro certi limiti.

La Lazio è pronta ad arrivare a un’offerta che, bonus compresi, possa avvicinarsi ai 20 milioni di euro. Su queste basi l’operazione potrebbe decollare anche rapidamente, rendendo i prossimi giorni decisivi.

Calciomercato Lazio, chi è Rodri Mendoza

Mendoza compirà 21 anni il prossimo 15 marzo e il suo eventuale acquisto rappresenterebbe un investimento per il futuro, pienamente coerente con la politica di ringiovanimento avviata dal club e già visibile negli arrivi di Ratkov e Taylor. Allo stesso tempo, sarebbe un profilo immediatamente utilizzabile.

Mezzala tecnica ma anche di sostanza, ha giocato anche da trequartista, pur essendo stato impiegato prevalentemente da interno, sia a destra sia a sinistra. In ottica Lazio, sarebbe una pedina preziosa per il centrocampo, con Reda Belahyane possibile sacrificato in uscita, destinazione Cremonese.

Calciomercato Lazio, uscite e altre piste

Sul fronte esterni, la pista Rayan si sta raffreddando, con il Bournemouth passato in vantaggio grazie a un’offerta da 35 milioni di euro. In uscita si è raffreddata anche la trattativa Matteo Cancellieri verso il Brentford, visto che gli inglesi non hanno rilanciato oltre i 12 milioni e Maurizio Sarri ha chiesto di non cedere il giocatore.

Per Nuno Tavares, invece, si aggiunge un nuovo pretendente: il Borussia Dortmund, che al momento ha avuto solo contatti con l’entourage del giocatore, senza ancora avviare una trattativa ufficiale con la Lazio.

LEGGI ANCHE: Cancellieri Brentford, il club inglese non intende insistere! Svelato il retroscena