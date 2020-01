Calciomercato Lazio, Mendes propone Ghoulam

Il Napoli lo avrebbe accomodato alla porta. Ghoulam, costretto a trovare una nuova squadra, bussa alla Lazio

L’esterno del Napoli, secondo quanto riportato da Il Messaggero, non rientrerebbe più nei piani del club partenopeo e quindi si vede costretto a trovare spazio in un’altra squadra.

Faouzi Ghoulam è assistito dal famosissimo procuratore Jorge Mendes, che è in buoni rapporti con Lotito e per questo pare abbia proposto l’algerino alla Lazio. Le condizioni fisiche poco stabili del giocatore però, lascerebbero pensare ad un affare poco conveniente: infatti Ghoulam sta smaltendo ancora un infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dal campo dal 29 ottobre. Se dovesse partire Lulic, un giocatore andrebbe comprato per coprire la catena laterale di sinistra e il calciatore della scuderia di Mendes è molto versatile. La Lazio al momento riflette e aspetta, attendendo principalmente notizie dal capitano.