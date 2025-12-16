Calciomercato Lazio, quel grande ex spinge per l’acquisto di un giocatore importante per i biancocelesti

Calciomercato Lazio, occhi su Yanis Massolin: Rambaudi elogia il giovane talento del Modena

Nel corso di un’intervista a Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato le voci che vedrebbero la Lazio interessata a Yanis Massolin, giovane centrocampista offensivo del Modena. L’ex giocatore biancoceleste ha offerto una valutazione positiva del ragazzo, sottolineando come il club capitolino potrebbe puntare su un prospetto interessante per il futuro.

“Yanis Massolin del Modena? È un talento – ha spiegato Rambaudi –. È un giocatore che ha dei colpi, un trequarti e seconda punta da educare tatticamente. Ha i libri ma deve studiare. A me è piaciuto; è subentrato e ha fatto la differenza, nell’ultimo impegno è stato titolare. Ci investirei, buon colpo in prospettiva”.

Le dichiarazioni di Rambaudi confermano l’attenzione della Lazio verso giovani promettenti capaci di inserirsi gradualmente nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Massolin rappresenta proprio quel tipo di profilo: un giocatore con qualità individuali evidenti, ma che necessita di affinamento tattico e esperienza per poter rendere al massimo in Serie A.

Per la Lazio, investire su giovani come Massolin potrebbe rientrare nella strategia di valorizzazione dei talenti, un percorso già collaudato in passato con altri ragazzi cresciuti nelle giovanili o arrivati da club di Serie B. Il club biancoceleste punta così a creare una rosa equilibrata, capace di coniugare esperienza e prospettiva, senza trascurare la competitività in campionato e nelle competizioni europee.

Il mercato dei giovani resta quindi un punto focale per la Lazio, che osserva con attenzione le possibili opportunità in Serie B e Serie C. Il nome di Massolin si aggiunge alla lista dei talenti monitorati, e la società dovrà valutare se anticipare la concorrenza e assicurarsi il ragazzo, seguendo un modello di crescita graduale ma costante.

In sintesi, Yanis Massolin potrebbe rappresentare per la Lazio un investimento strategico, un profilo giovane pronto a crescere sotto la guida del club capitolino e di Sarri.

