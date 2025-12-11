Calciomercato Lazio, Marusic rinnoverà o lascia la squadra biancoceleste? Il punto per gennaio

Calciomercato Lazio: Marusic tra rinnovo e possibili offerte, ma il Napoli smentisce l’interesse

Il Calciomercato Lazio continua a concentrarsi sulle situazioni contrattuali più delicate e una delle più rilevanti riguarda il futuro di Adam Marusic. Il terzino montenegrino, punto fermo della squadra nelle ultime stagioni, ha rinnovato lo scorso anno il suo contratto per una sola stagione aggiuntiva e la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 2026. Una condizione che lo rende interessante per diversi club in cerca di un esterno d’esperienza e affidabilità.

La Lazio, dal canto suo, non ha ancora definito una strategia chiara sulla gestione del giocatore: il rinnovo non è attualmente in discussione, ma allo stesso tempo la dirigenza non esclude la possibilità di ascoltare offerte in caso dovessero arrivare proposte convincenti. Il Calciomercato Lazio, infatti, è fortemente legato anche alle uscite e Marusic, per caratteristiche tecniche e costo, rappresenta un profilo potenzialmente trattabile.

Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento del Napoli, alla ricerca di nuovi rinforzi sulle corsie, soprattutto in vista delle difficoltà della rosa attuale. La voce aveva iniziato a circolare con insistenza negli ambienti di mercato, alimentando il sospetto che anche il club partenopeo volesse inserirsi nella situazione Marusic come occasione low cost o persino a parametro zero in prospettiva.

A chiarire la situazione, però, ci ha pensato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha smentito con decisione le indiscrezioni. L’esperto di mercato ha spiegato che, al momento, non risultano trattative né offerte ufficiali da parte del Napoli per il terzino montenegrino. Romano ha confermato che Marusic è stato proposto a vari club come possibile opportunità, ma nessun contatto concreto è stato registrato con la società di De Laurentiis.

Le sue parole sono chiare:

“Nelle ultime ore sono circolate notizie di un possibile acquisto a parametro zero di Adam Marusic. Il calciatore della Lazio è stato offerto a diverse squadre, ma oggi non mi risulta che il Napoli sia in trattativa per prenderlo e non mi risultano offerte al giocatore.”

Per ora, quindi, il futuro del montenegrino rimane sospeso. Il Calciomercato Lazio continuerà a monitorare la situazione, consapevole che Marusic potrebbe diventare una pedina importante sia in campo sia negli equilibri di mercato.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO