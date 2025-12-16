Calciomercato Lazio, Mandas richiesto da una rivale italiana. Il piano in vista del mercato di gennaio

Calciomercato Lazio, il Genoa chiede Mandas: sondaggio esplorativo del club di De Rossi

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle possibili uscite e, secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova pista da monitorare con attenzione. Il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, avrebbe infatti chiesto informazioni alla Lazio per Christos Mandas, portiere biancoceleste che nella scorsa stagione ha mostrato segnali di crescita interessanti quando è stato chiamato in causa.

Al momento non si parla di una vera e propria trattativa, ma di un semplice sondaggio esplorativo. Tuttavia, nel contesto del Calciomercato Lazio, anche questi primi contatti assumono un peso specifico importante, soprattutto quando coinvolgono un ruolo delicato come quello del portiere. Il Genoa è alla ricerca di un profilo affidabile tra i pali e Mandas rappresenterebbe una soluzione giovane ma già con esperienza in Serie A.

La Lazio osserva con attenzione la situazione. Il club biancoceleste valuta Mandas come un elemento di prospettiva, capace di crescere ulteriormente sia attraverso la continuità di gioco sia lavorando alle spalle di un titolare affermato. Proprio per questo, ogni decisione verrà presa con grande cautela. Nel Calciomercato Lazio, la priorità resta quella di non indebolire la rosa senza avere già pronta un’alternativa all’altezza.

Dal punto di vista del Genoa, l’interesse nasce anche dal progetto tecnico impostato da De Rossi, che punta su giocatori giovani, motivati e con margini di miglioramento. Mandas, in questo senso, rispecchia perfettamente l’identikit richiesto. La formula dell’operazione potrebbe essere decisiva: si va dal prestito, magari con diritto di riscatto, fino a una possibile cessione a titolo definitivo, anche se quest’ultima ipotesi appare al momento più complessa.

Nel quadro generale del Calciomercato Lazio, l’eventuale uscita di Mandas sarebbe comunque legata a una strategia più ampia. Il club capitolino sta valutando entrate e uscite con l’obiettivo di mantenere equilibrio economico e competitività. Per questo motivo, nessuna pista viene esclusa a priori, ma ogni mossa sarà ponderata con attenzione.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. Per ora, la richiesta del Genoa resta un’idea da seguire, una traccia che potrebbe accendersi improvvisamente nel corso del Calciomercato Lazio, qualora si creassero le condizioni giuste per tutti i soggetti coinvolti.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO