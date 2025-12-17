Lazio, possibile scambio con quella squadra. Mandas è pronto a lasciare i biancocelesti in quel di gennaio - Lazio News 24

Lazio: possibile scambio di portieri con il Genoa. La situazione attuale della squadra biancoceleste

La Lazio valuta attentamente le mosse per rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione, e secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul tavolo c’è un’interessante ipotesi di scambio di prestiti con il Genoa. L’operazione riguarda due portieri e potrebbe dare soluzione a esigenze precise di entrambe le squadre.

Nella capitale ligure, infatti, potrebbe trasferirsi Christos Mandas. Il giovane portiere greco, attualmente di proprietà della Lazio, diventerebbe titolare al Genoa, prendendo in mano le chiavi della porta rossoblù e garantendo continuità tra i pali. Per Mandas si tratterebbe di un’occasione importante per accumulare minuti in Serie A e maturare esperienza in un club dove potrà confrontarsi con la pressione di una squadra impegnata nella lotta per la salvezza.

A Formello, invece, farebbe il percorso inverso Nicola Leali. Il portiere italiano arriverebbe dal Genoa per ricoprire il ruolo di vice-Provedel nella rosa biancoceleste. La sua presenza garantirebbe maggiore profondità e affidabilità al reparto portieri della Lazio, offrendo a Maurizio Sarri un’alternativa solida e pronta in caso di necessità. L’arrivo di Leali risponde quindi a esigenze tattiche e di gestione della stagione, assicurando copertura in un ruolo chiave.

Lo scambio di prestiti tra Genoa e Lazio rappresenterebbe una soluzione intelligente per entrambe le società: il Genoa otterrebbe un portiere giovane e motivato, pronto a giocare da titolare, mentre la Lazio rafforzerebbe la panchina con un profilo esperto come Leali.

Le trattative sono ancora in corso, ma l’operazione è seguita con attenzione dalla dirigenza biancoceleste, che valuta ogni dettaglio per garantire equilibrio tra crescita dei giovani e necessità immediate della squadra. Lo scambio potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, dando nuova linfa al reparto portieri della Lazio.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO