Calciomercato Lazio, Mandas e il suo futuro tra gennaio e (forse) un'altra squadra. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas verso l’addio a gennaio, la cessione aiuterà il bilancio

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche in vista della sessione invernale, e tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Christos Mandas. Il giovane portiere greco, classe 2001, è ormai finito ai margini della rosa dopo il ritorno in grande stile di Ivan Provedel, tornato a essere il titolare indiscusso sotto la gestione di Maurizio Sarri, che lo aveva fortemente voluto a Formello nell’estate del 2022.

Mandas, arrivato dalla Grecia dopo l’esperienza all’OFI Creta, ha dimostrato buone qualità tecniche e margini di crescita, ma con Provedel in forma smagliante e saldamente tra i pali, gli spazi per lui si sono ridotti drasticamente. Una situazione che ha portato la società biancoceleste a riflettere seriamente su una sua possibile cessione nel mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Lazio di gennaio sarà impostato su una strategia a saldo zero: prima vendere, poi eventualmente acquistare. Questo approccio, volto a non appesantire ulteriormente il bilancio, rende la cessione di Mandas un’opportunità concreta sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

La valutazione del giovane portiere si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che, in caso di cessione, genererebbe una plusvalenza quasi totale. Un’operazione economicamente vantaggiosa che aiuterebbe la Lazio a rientrare nei parametri di sostenibilità imposti dal club e dalle norme UEFA.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la situazione di Mandas è emblematica di un progetto che guarda alla solidità finanziaria ma anche all’equilibrio tecnico. Con un titolare affidabile come Provedel e altri giovani portieri da far crescere, la dirigenza potrebbe decidere di sacrificare Mandas per creare margine di manovra in vista di nuovi innesti, magari in altri reparti più carenti.

Non è escluso che il portiere greco possa attirare l’interesse di club stranieri, soprattutto tedeschi o inglesi, dove il profilo del giovane con esperienza in Serie A è particolarmente apprezzato.

La sessione invernale si avvicina e il calciomercato Lazio promette movimenti strategici: la possibile partenza di Mandas potrebbe essere solo il primo tassello di un puzzle più ampio.