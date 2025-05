Calciomercato Lazio, Mandas è sicuro della scelta: «Ecco cosa penso di Fotis Ioannidis per l'attacco biancoceleste...»

Calciomercato Lazio, Mandas suggerisce al Club di continuare a seguire la strada per l’attaccante greco del Panathinaikos

Christos Mandas è diventato il titolare inamovibile della squadra di Baroni ed ora ha voluto anche esprimere dei pareri verso le scelte di calciomercato Lazio. In particolare l’estremo difensore si è soffermato sulla scelta del Club di puntare su Fotis Ioannidis per la prossima stagione di Serie A.

In particolare il portiere si è dichiarato sicuro ai taccuini de Il Tempo della soluzione del Club di guardare in Grecia per il futuro centravanti dei biancocelesti. Ecco il pensiero il portiere dell’ultimo obiettivo per l’attacco:

«Con lui ne ho parlato anche la scorsa estate. È un killer in area di rigore e vi assicuro che è molto forte. Oltre a segnare tanto, è anche bravo ad aiutare la squadra, a venire incontro e ad aprire spazi per i compagni».